Vejle deler med Viborg og er stadig uden superligasejr

Det var tydeligt, at begge mandskaber havde brug for en sejr. Holdene spillede i højt tempo, men havde svært ved at gøre sig farlige i store dele af kampen.

Kampens overtag skiftede undervejs, men både Vejle og Viborg lavede for mange personlige fejl, hvilket var skyld i, at kampen i store perioder foregik på midten af banen.

Det blev kun til en enkelt scoring fra de respektive hold, der måtte tage til takke med 1-1. Vejle er dermed fortsat uden sejr i denne superligasæson.

Begge mandskaber åbnede kampen med højt pres og forsøgte at tage initiativet.

Det endte med at gå i Viborgs favør, da holdet efter et kvarters spil kom foran.

Bolden blev erobret ved Vejle-feltet og sendt ind foran mål, hvor Viborg-angriberen Sebastian Grønning dirigerede bolden i mål til 1-0 for Viborg.

Den nye Vejle-angriber Luka Djordjevic fik senere i første halvleg udlignet til 1-1, da han gled bolden ind bag Lucas Lund i Viborg-målet.

I anden halvleg havde begge hold muligheder for at komme på sejrskurs.

Græske Dimitrios Emmanouilidis havde to gode chancer for at sparke Vejle foran, mens Sebastian Grønning var tæt på at blive dobbelt målscorer med et akrobatisk forsøg mod mål.

Men ind ville bolden ikke, hvorfor opgøret endte 1-1.