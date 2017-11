Vejle-brødre dropper Danmark og takker ja til Albanien

Førerholdet i 1. division, Vejle Boldklub, råder over to teenagebrødre, som har spillet ungdomslandskampe for Danmark, men nu vil spille for Albanien.

19-årige Agon Mucolli, der har spillet syv U16-, ni U17- og to U19-landskampe for Danmark, har allerede fået debut i en testkamp for Albaniens U20-landshold tidligere i november.

Og den et år yngre Arbnor Mucolli har tilkendegivet over for den albanske U21-landstræner, at han er klar til at spille for Albanien.

- U21-landstræneren ringede og spurgte, om jeg havde lyst til at komme med til en kamp mod Georgien, så det sagde jeg ja til. Jeg spillede 65 minutter, siger Agon Mucolli til bold.dk.

- Jeg har altid haft lyst til at spille for Albanien eller Kosovo, og så ringede Albanien, og det var en god mulighed for mig.

- Det er følelser, der har gjort, at jeg har besluttet, som jeg har. Det har været en meget nem beslutning, siger han.

Arbnor Mucolli har også valgt at droppe Danmark og satse på Albanien.

- Da muligheden opstod, tøvede jeg ikke. Det handler om følelser. Det betyder noget specielt for mig at komme til at trække den albanske trøje over hovedet.

- Det er det, der fylder mest. Det handler ikke så meget om kvaliteten på de respektive landshold, siger Arbnor Mucolli til bold.dk.

Lillebroren var udtaget til det albanske U20-landshold, men måtte melde fra med en mindre skade.

De to brødre låses først endegyldigt og vil ikke længere kunne spille for Danmark, når de har repræsenteret Albanien på A-landsholdet.