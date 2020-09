Vejle-boss: Ny struktur gør det sværere at overleve

Men det bliver ikke nogen nem målsætning at indfri, siger klubbens tekniske chef, Jacob Krüger. Superligaen har været på slankekur og består nu af 12 hold, og de to dårligste hold rykker direkte ud.

I de seneste fire sæsoner har man skullet være blandt de 11 bedste hold for at overleve, nu skal man være blandt de ti bedste hold i Danmark for at få en sæson mere i Superligaen. Og man kan ikke sætte sin lid til playoffkampe.

- Den nye struktur er mere retfærdig, men den gør det også vanskeligere for os at overleve, siger Jacob Krüger, der er teknisk chef for superligaoprykkeren Vejle Boldklub.

- Da vi rykkede op i 2018, var det sammen med to andre hold, som vi betragtede som ligesindede. Nu kommer vi i stedet op til 11 hold med superligaerfaring.

- Det gør det sværere, for der er færre hold, vi kan hænge vores hat på, bliver en del af bundstriden, end senest vi var i Superligaen, siger han.

Den tekniske chef påpeger, at Vejle har lært af sit seneste ophold i Superligaen for to år siden, at sæsonen er et maraton, ikke en spurt.

- Da vi rykkede op sidste gang, spillede vi rigtig god fodbold til at starte med, og vi var godt med i rigtig mange kampe, men vi døde lidt ud, som sæsonen skred frem.

- Den her gang skal vi se, om vi ikke kan bevare et højt niveau igennem hele sæsonen. Det har vi haft fokus på.

- Og så tror jeg, at vi har fået noget af den kvalitet, vi manglede sidste gang, på nogle nøglepositioner. Derfor tror jeg, vi har en større chance for at overleve den her gang. Vi har en stærk central akse op i banen, siger Jacob Krüger.

Vejle er rykket op i Superligaen fire gange tidligere i dette årtusind, og alle fire gange er endt med direkte nedrykning igen.

Fælles for klubbens seneste tre sæsoner i landets bedste række, 2006/07, 2008/09 og 2018/19, er, at klubben i hver af de sæsoner har oprustet med en lang stribe af udenlandske spillere fra mere eller mindre eksotiske egne.

Det har Vejle gjort igen denne sommer, hvor man blandt andet finder en svensk-serber, en brasiliansk-italiener, en englænder, en tysker, en finne, en ghaneser og en iraner blandt truppens nye spillere.

Men sporene af tidligere tiders begræsede succesrate på transfermarkedet skræmmer ikke. De nye spillere er nemlig snuppet på en høj hylde, lover Krüger.

- Der er ikke nogen spor, som skræmmer os. Det er nogle rigtige dygtige spillere, vi har fået ind - og så har vi fået Allan Sousa tilbage fra et lejeophold.

- Vores nye spillere har tidligere vist, at de har et rigtig højt topniveau. Vi ville selvfølgelig gerne have haft, at det var spillere, som havde fået 30 kampe i sidste sæson og gjort det blændende, men så var det nok ikke realistisk, at de var endt her.

- Vi er gået efter spillere med et højt kvalitetsniveau, og så håber vi, at de hurtigst muligt kommer op på deres højeste niveau, så de kan yde vigtige bidrag til holdet, siger den tekniske chef.

Mandag aften kommer Vejle og klubbens nye spillere på en vanskelig opgave. Her venter sidste sæsons bronzevinder, AGF, på udebane.