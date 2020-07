Vejle-anfører vil etablere sig i Superligaen

Oprykningen blev sikret to runder før tid, og en af grundene til klubbens succes skyldes ifølge cheftræner Constantin Galca, at alle i og omkring har haft det samme mål.

Fra starten af sæsonen satte Vejle et mål om at rykke op i Superligaen igen, og tirsdag aften lykkedes det så med en 1-0-sejr på hjemmebane over Nykøbing FC.

- Det er en stor sejr for alle. Det er fantastisk for fansene, sponsorerne, for alle. Vi har holdt sammen i de gode og dårlige tider, siger Vejle-træneren, som allerede kigger frem mod næste sæson.

- Det handler om hårdt arbejde for at blive oppe. Det gode i denne klub er, at vi arbejder sammen. Vi vil den samme vej. Det er en god forudsætning for at blive i Superligaen, siger Galca.

Glæden var også stor hos anfører Jacob Schoop, som har været med til både at rykke op og ned med klubben i de foregående sæsoner.

- Det har været en rutsjebanetur for os med først oprykning, så nedrykning og nu oprykning igen, fortæller midtbanespilleren.

- Sidste år sad vi inde i omklædningsrummet med tårer i øjnene. Det er selvfølgelig en kæmpe forløsning at stå her nu, siger han.

Vejle har sikret sig oprykningen foran Viborg og Fredericia, der gennem sæsonen har været med til at presse holdet. Men ifølge Schoop er oprykningen helt fortjent.

- Vi har hele tiden gået efter at blive nummer et. Der har været hård konkurrence. Viborg har gjort det fantastisk, og Fredericia har også presset os. Jeg synes, vi har været det bedste hold over hele sæsonen.

Nu vil han have Vejle etableret i Superligaen.

- Vores klare mål er at overleve. Vi skal ikke være et rutsjebanehold, der hele tiden rykker op og ned, fastslår Schoop.