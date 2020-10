Vejle-anfører har fokus på defensiven efter sejr

Defensiven skulle være bedre, og i søndagens kamp mod OB lykkedes det så at lukke af og holde fynboerne fra at score.

Derfor hæfter Vejle-anfører Jacob Schoop sig også ved klare forbedringer.

- Vi har ikke været tilfredse med, at vi har lukket så mange mål ind. Det er lidt atypisk os. Vi var gode til at lukke af i 1. division, siger Schoop.

- Så vi har snakket om, at vi skulle stå mere kompakt i dag. Det fungerede fint, men selvfølgelig hjulpet af det røde kort til OB. Det tager vi med videre, og det var dejligt med et clean sheet, siger han.

Også matchvinder Mads Greve, der spillede hele kampen i midterforsvaret, var tilfreds med at kunne holde OB fra fadet i en kamp, hvor Vejle havde klar fordel af det røde kort til Issam Jebali efter 22 minutter.

- Set over 90 minutter har vi stået fint, men vi har bare manglet den sidste skarphed i nogle situationer. Og det fik vi styr på i dag, hvor vi også blev hjulpet af, at vi var meget på bolden, siger Mads Greve.

For at være bedst rustet til at overleve i Superligaen er Jacob Schoop meget opmærksom på, at Vejle skal være stærkere defensivt end offensivt set over hele sæsonen.

- Det er et godt udgangspunkt. Hvis man kan lukke af i denne række, skal man nok få de chancer, der skal til for at score. Vores første fokus skal være at stå kompakt og solidt, og så må vi bygge videre derfra, siger Mads Greve.

Vejle har syv point efter de første fire kampe. Klubben har scoret ni gange.