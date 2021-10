Vejle-anfører: Godt at få genopfrisket sejrssangen

For Vejle-anfører Jacob Schoop var sejren også ekstremt forløsende. Den var nemlig skyld i, at der endelig kunne synges sejrssang i omklædningsrummet hos de trængte Vejle-spillere.

- Det var meget forløsende at høre slutfløjtet. Det var længe siden, at vi har prøvet at få en sejr, så vi skulle lige have genopfrisket sejrssangen inde i omklædningsrummet.

- Det var en fortjent sejr, hvor vi var tættere på 3-0, end de var på 2-1. Vi gjorde det svært for FC Nordsjælland, og vi gav dem ikke så meget plads i bagrummet, hvor de plejer at være gode, siger Vejle-anføreren.

Den seneste tid har ikke været sjov for Jacob Schoop og de øvrige vejlensere, der inden opgøret mod FC Nordsjælland var uden sejr i denne sæson efter 12 forsøg.

- Det kan ikke beskrives, hvor forløsende det var. Det har været mentalt hårdt at skulle gå ud og levere, når resultaterne ikke går ens vej. Vi var uheldige mod Brøndby, hvor jeg synes, at vi gjorde meget rigtigt, men nu gik det heldigvis op i en højere enhed, siger Jacob Schoop.

Peter Sørensen er også tilfreds med, at holdets gode præstationer endelig kunne omsættes til tre point og en sejr.

- Det var en succes. Det har krævet meget at skulle rejse sig fra nederlag efter nederlag. Efter så lang tid med så lidt frugt, så var det rart at kunne høste lidt for en gangs skyld, siger Peter Sørensen.

Den første og ekstremt forløsende Vejle-sejr skal naturligvis fejres en smule, lyder det fra Jacob Schoop.

- Vi skal nok lige have en øl, for det gælder også om at fejre de små sejre, og man sover sjældent godt efter aftenkampene, siger en glad og tilfreds anfører.

Flemming Pedersen og FC Nordsjælland havde derimod ikke noget, der skulle fejres. De måtte rejse hjem med et skuffende nederlag efter en kamp, hvor der ikke var meget der lykkedes for holdet fra Farum.

- Vores præstation var ikke god nok, fordi vi lukkede nogle billige mål ind. Jeg er mest skuffet over, at vi ikke kunne producere mere. Særligt i anden halvleg, hvor vi ikke kom frem til det store, siger cheftræner, Flemming Pedersen.

Vejle skal i næste runde forsøge at jagte sæsonens anden superligasejr, når holdet fra Nørreskoven skal en tur til Parken og møde FC København.