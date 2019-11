Veje tager håndboldprofil til nåde efter straffeaktion

Når Århus Håndbold tirsdag møder Skjern i herrernes bedste håndboldrække, Primo Tours Ligaen, er skytten Anders Martinusen tilbage på holdet.

Højrebacken var smidt af holdet, da aarhusianerne i lørdags besejrede Ribe-Esbjerg, men nu har han fået talt ud med holdledelsen og cheftræner Erik Veje Rasmussen.

- Vi er alle enige om, at luften er renset, og at vi nu står sammen om at skabe de bedste resultater for holdet i de kommende kampe.

- Vi havde selvfølgelig alle helst været foruden den interne uro op til lørdagens kamp, men jeg glæder mig også over, at alle har været hurtige til at få talt ud om tingene, siger anfører Peter Lund i en pressemeddelelse.

Anders Martinusen har scoret 55 mål i 10 kampe i denne sæson og er nummer ti på ligaens topscorerliste.

Det vakte derfor opsigt, at han ikke var udtaget til kampen mod Ribe-Esbjerg, og Erik Veje Rasmussen lagde i et interview med TV2 Sport ikke skjul på, at spilleren var vraget af disciplinære årsager.

- Det er første gang i 20 år, jeg har lavet sådan en disciplinær ting, sagde den erfarne træner.

Hvad Martinusens brøde mere præcist bestod i, er ikke nærmere oplyst. Men nu skulle uenighederne altså været begravet.

- Der har været tale om interne forhold, som vi i udgangspunktet holder for os selv. Men heller ikke større, end at der hen over weekenden er blevet talt ud om tingene, så vi alle nu ser fremad, siger sportsdirektør Peter Bredal.

Århus Håndbold har 10 point efter de første 11 kampe og ligger placeret på en tiendeplads uden for slutspilsfeltet.