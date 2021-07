Van Aert vinder på Champs-Élysées i Pogacars triumf

Den belgiske altmuligmand vandt massespurten. En sejr til Cavendish (Quick-Step), der blev nummer tre, havde gjort briten til indehaver af rekorden for flest etapesejre i Tourens historie.

Men sådan gik det altså ikke. I stedet må Cavendish indtil videre dele den med legendariske Eddy Merckx. De har begge vundet 34 etaper.

Kort efter at van Aert var braget over stregen foran Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) og Cavendish, kørte Tadej Pogacar i mål i den gule trøje, og så kunne den 22-årige slovener kalde sig Tour de France-vinder for anden gang på ti måneder.

Pogacar tog tidligt kontrol over løbet og blev aldrig for alvor truet. Hans nærmeste konkurrent - der reelt aldrig var specielt nær - blev Jonas Vingegaard, som med sin andenplads sikrede den bedste danske slutplacering i Touren, siden Bjarne Riis vandt i 1996.

Richard Carapaz fuldendte klassementets top-3 og har dermed podieplaceringer i alle tre grand tours på cv'et.

Som altid blev turen ind til Paris brugt på hygge og fejring. I et hav af konstellationer linede ryttere op på række for at få taget billeder.

Det var blandt andre tilfældet for alle danskerne. 11 var udtaget, og 9 var tilbage. Søren Kragh Andersen (DSM) udgik før 14. etape, og inden søndagens etape trak Jakob Fuglsang (Astana) sig, da han var vågnet op og havde det skidt.

Feltet kom som så ofte før forbi slottet i Versailles og var også omkring Louvre-museet, inden Champs-Élysées ventede. Her tog UAE som mandskabet med den gule trøje styringen, som traditionen foreskriver, og da målstregen blev krydset, blev løbet for alvor givet frit.

Det udløste angreb, og Casper Pedersen (DSM) var med i en lille gruppe, der hurtigt slap afsted. Der gik dog ikke længe, før danskeren blev kaldt tilbage til feltet.

DSM-holdets bedste bud på en etapevinder var sprinteren Cees Bol, og Pedersen er normalt en vigtig del af leadout-toget.

Senere stak Michael Valgren næsen frem, da han sammen med to andre kom væk. Men sprinterholdene var ikke i gavehumør, og det endte med den forventede spurt om sejren.

Alle øjne var rettet mod Quick-Step og Mark Cavendish, men for en gangs skyld sad den ikke lige i skabet for Michael Mørkøv og co.

Cavendish endte med at blive klemt lidt inde, da det store slag på Champs-Élysées skulle udkæmpes, og så endte Wout van Aert altså med sin tredje etapesejr i løbet.