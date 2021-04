Artiklen: Van Aert erstatter Paris-Roubaix med to andre løb

Van Aert erstatter Paris-Roubaix med to andre løb

Mange cykelryttere så et af sæsonens største mål blive udskudt, da brostensklassikeren Paris-Roubaix lørdag blev rykket fra 11. april til 3. oktober.

Nogle benytter lejligheden til at tage sig en tiltrængt pause, men belgieren Wout van Aert har i stedet tilføjet to løb yderligere til kalenderen.

Nu vil han også køre Brabantse Pijl og Amstel Gold Race.

- Min sæson er lige begyndt, så det var muligt at tilføje de to løb til mit program. Jeg vil gerne udnytte den form, jeg er i, til noget mere. Hvis Roubaix var blevet kørt, havde jeg ikke kørt de to løb, siger han til cyclingnews.com.

Som de øvrige klassikerstjerner er Wout van Aert i gang med de sidste forberedelser til søndagens Flandern Rundt.

Han er ikke overrasket over, at næste uges monument er flyttet på grund af coronarestriktioner efter flere uges skriverier og spekulationer. Men han håbede på grønt lys til det sidste.

- Det er en skam. Flandern er selvfølgelig meget vigtigt, så det ændrer sig ikke. Men det er ærgerligt, at det er slut med brostensklassikerne, når Flandern er slut. Det er jeg selvfølgelig skuffet over.

- Det får indflydelse på vores forberedelse. Paris-Roubaix bør blive kørt nu og ikke i oktober. På grund af aflysningen af Roubaix er tilgangen til Flandern anderledes, og det minder om sidste år, siger Wout van Aert.

26-årige Wout van Aert regnes som en af favoritterne i Flandern Rundt. Jumbo-Visma-rytteren fik sæsondebut på landevejen i begyndelsen af marts, men har allerede tre sejre i år.

I etapeløbet Tirreno-Adriatico vandt han to etaper, og i slutningen af marts sejrede han i Gent-Wevelgem.

Efter Amstel Gold Race 18. april tager han en pause, fortæller han i interviewet med cyclingnews.com.