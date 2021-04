Van Aaert vinder Amstel Gold Race på målfoto

Van Aaert vandt den hollandske forårsklassiker over små 220 kilometer, efter at han til sidst kom afsted sammen med Maximilian Schachmann (Bora) og Thomas Pidcock (Ineos).

Her sikrede den 26-årige Jumbo-Visma-rytter sig sejren i Amstel Gold Race.

Belgieren Wout van Aaert demonstrerede søndag endnu en gang, at han tilhører tidens største cykelstjerner.

På målstregen var det helt tæt mellem belgieren og Pidcock, der til sidst fik kastet cyklen frem, så der måtte målfoto til at finde vinderen.

Arrangørerne annoncerede hurtigt Wout van Aaert som vinder, men det var tydeligt på belgierens ansigtsudtryk, at han selv var i tvivl.

De to ryttere kæmpede også om sejren for få dage siden i det belgiske endagsløb Brabantse Pijl. Her vandt Pidcock med kort afstand til van Aart.