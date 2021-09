Valgrens kanonform er bygget på øl og hygge

Professionel cykling har ry for at være en særligt barsk sportsgren, der kun egner sig for helt særlig type mennesker. Jo mere asketisk og ensformigt, en rytter kan holde ud at leve, jo større er chancen for succes.

Sådan lyder tommelfingerreglen i hvert fald. Og derfor er det værd at hæfte sig ved Michael Valgrens forsøg på at forklare, hvorfor han endelig er begyndt at vinde igen.

Hvorfor han pludselig er et af Danmarks varmeste bud på en VM-triumf i landevejsløbet i Flandern søndag eftermiddag.

- Jeg har slappet mere af. Jeg har selvfølgelig stadig trænet, men jeg har hygget mig mere med det. Jeg har kørt mindre struktureret og drukket lidt flere bajere, siger han med skævt smil.

- Efter OL havde jeg bare lyst til at hygge mig. Jeg var ikke "stangbacardi" hver dag eller hver weekend. Men var der en anledning til at åbne en flaske vin, så gjorde jeg det. Jeg havde en skæringsdato i august, hvor jeg var til et bryllup. Efter det har jeg holdt igen, forklarer Valgren.

Den pludselige løssluppenhed var Valgrens reaktion på en hård sommer med træningslejre, Tour-forberedelse, Tour de France og OL.

Det var Matti Breschel, den tidligere toprytter, der nu er Valgrens sportsdirektør på EF-holdet, der rådede sin landsmand til at blæse på træningsprogrammerne og de traditionelle opskrifter på succes.

- Jeg havde lidt svært ved at komme i gang igen efter OL. I en periode på tre måneder havde jeg kun været hjemme i ti dage. Jeg var helt færdig og tænkte: "Nu gider jeg sgu ikke mere", siger Valgren.

- Da jeg snakkede med Matti, sagde han: "Drop wattmåleren. Gå ud og hyg dig og leg på din cykel". Jeg ved ikke, om det er det, der har hjulpet. Om kroppen har haft godt af at få lidt ro.

Noget har i hvert fald hjulpet. For i midten af september var Valgren pludselig ustyrlig. Først vandt han Giro della Toscana. Og allerede dagen efter slog han til igen i Coppa Sabatini.

Før det skulle man tilbage til april 2018 for at finde hans seneste sejr. Han var i fare for at ende som en af de ryttere, der toppede tidligt og brugte resten af sin karriere på en forgæves jagt på ungdommens storhed.

- Måske har jeg kørt løbene forkert de sidste par år. Jeg har været meget afventende, men sådan kan man ikke køre cykelløb længere.

- I de fleste løb bliver man belønnet for at angribe og komme situationerne i forkøbet. Måske er det min stil, jeg skal ændre. Jeg skal omstille mig til moderne cykelsport, funderer Valgren.

"Moderne", aggressiv kørsel bliver der brug for på søndag, hvor landstræner Anders Lund har varslet et offensivt dansk VM-hold.

Hele fem danskere skal efter planen være med til at præge løbets afslutning. Valgren er en af dem.

- Jeg tror, jeg kan blive verdensmester. Havde jeg været vores eneste kaptajn, kunne jeg nok ikke vinde. Men vores bredde gør, at jeg kan.

- Det er vores styrke, at vi har så mange kort at spille ud. At vi alle sammen kan hjælpe hinanden, selv om vi er kaptajner. Det kan kun være en fordel, at vi kan komme til at sidde med flere folk i finalen, siger Valgren.