Valgren før Tour-start: Jeg håber de andre har glemt mig

Han var et af cykelsportens varmeste navne, da han i foråret 2018 triumferede i både Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race.

28 måneder eller knap to et halvt år er det siden, Michael Valgren senest vandt et cykelløb.

Men efter skiftet fra Astana til NTT året efter, er der ikke meget, der er lykkedes for thyboen.

Når Tour de France går i gang lørdag, skal han forsøge at genfinde formlen for, hvordan man vinder på den største scene. Og måske kan det være en fordel, at det ikke længere er ham, konkurrenterne primært holder øje med.

- Jeg vil da håbe på, at de andre ryttere har glemt mig lidt, så jeg kan komme bagfra. Jeg er ikke spor i tvivl om, at jeg stadig har niveauet til at vinde store cykelløb, siger Valgren på NTT-holdets pressemøde i Nice.

I hans første sæson på det sydafrikanske hold havde han svært ved at komme i omdrejninger og endnu sværere ved at sætte fingeren på, hvad der egentlig var galt.

Han gjorde det dog fint i de sene efterårsmåneder, som gav forhåbninger om, at han kunne komme tilbage på sporet i 2020. Foreløbig har resultaterne dog ikke været specielt iøjnefaldende.

- Jeg er sikker på, at jeg kommer i en bedre version end sidste år.

- Jeg fik en røvfuld i Critérium du Dauphiné, men vi havde lagt en god plan for restitutionen. Jeg er ret fortrøstningsfuld, siger Valgren.

NTT-holdet kommer uden klassementhåb og skal udelukkende køre efter etapesejre.

Lige som mange andre af de såkaldte klassikerryttere har Valgren et godt øje til søndagens 2. etape, der givetvis er for hård for de tunge sprintere.

Tilmed bliver etapen kørt på velkendte veje for danskeren, der til daglig bor i Monaco og træner i området.

- I første omgang er det søndag, jeg kigger frem imod. Mandag kunne også være spændende, hvis det ikke ender i en spurt. Der er så mange ting, der skal gå op i en højere enhed.

- Men vi kører på min hjemmebane, og jeg vil helt sikkert prøve at komme i udbrud, siger Michael Valgren.

Allerede lørdag kan holdet, der har Bjarne Riis som sportslig ansvarlig, håbe på en topplacering på 1. etape.

I italieneren Giacomo Nizzolo har man nemlig et stærkt kort i spurterne. Nizzolo har i den seneste uge vundet både EM og det italienske mesterskab.