Valgren endelig i udbrud: Havde krampe op til begge ører

Til hans uheld var det en kæmpe gruppe, der fik lov at slippe afsted, og Valgren kunne hurtigt fornemme, at hans vinderchancer i det selskab var minimale.

Michael Valgren måtte nøjes med en placering som nummer 18 på torsdagens etape i Tour de France, men den danske cykelrytter er glad for, at det endelig lykkedes ham at ramme det rigtige udbrud.

- Jeg hader, når der er så mange. Det er aldrig fedt, for der er altid nogen, der er bedre end mig opad. Det er sjovere, hvis vi kun er otte. Så er chancen for at vinde lidt større.

- Der var alt for mange og alt for mange gode i forhold til mine bjergben. Jeg var ret smadret til sidst. Men det var altid noget, at jeg ramte udbruddet, siger Michael Valgren.

Den 27-årige Dimension Data-rytter sad med blandt de sidste 20, men punkterede på vej op ad etapens sidste stigning.

Den forreste trio med den senere etapevinder, Simon Yates, var da udenfor rækkevidde.

- Det gjorde ikke tingene bedre, at jeg skulle skifte cykel. Jeg kom dog op til gruppen, der skulle spurte om fjerdepladsen. Men jeg havde krampe op til begge ører, konstaterer Valgren.

Torsdagens udflugt afstiver dog selvtilliden og bekræfter ham i, at formen er god.

- Det har været et spørgsmål om at ramme det udbrud. Jeg ville gerne have ramt det på 9. etape. Det gjorde jeg ikke, og så var det om at se fremad.

- Jeg havde en god hviledag, kom godt igennem onsdag og havde gode ben i dag (torsdag, red.). Men jeg var træt til sidst, og kræfterne slap op.

- Det kunne have været sjovt at køre top-10. Men i bund og grund kan det være lige meget, det er jo ikke det, jeg kører efter, siger Michael Valgren, der kom i mål 1 minut og 33 sekunder efter Simon Yates.