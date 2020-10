Valgren bliver nummer fem på bjergetape i Vueltaen

Sejren gik til Astana-spanieren Ion Izagirre, der angreb på finalebjerget, mens Michael Woods (EF) og Rui Costa (UAE) kom ind på de efterfølgende pladser.

Et mindre drama udspillede sig lidt længere nede ad bjerget, hvor Primoz Roglic (Jumbo-Visma) var i problemer og mistede den førertrøje, han sikrede sig på 1. etape.

Den sidder nu på sydamerikanske Richard Carapaz (Ineos), mens Hugh Carthy (EF) og Dan Martin (Israel Start-Up Nation) er henholdsvis nummer to og tre inden for 20 sekunder.

Oprindeligt skulle etapen være sluttet på toppen af det legendariske Tour de France-bjerg Col du Tourmalet, men den plan blev ændret tidligere på ugen på grund af franske coronarestriktioner.

Derfor blev Vueltaen på den spanske side af grænsen.

Allerede inden lørdagens etape havde Valgren proklameret, at han lurede på muligheden for at gå med i et udbrud.

Den gode nyhed for ham og landsmanden Magnus Cort (EF) var, at de begge ramte den 22 mand store gruppe, der slap løs. Den dårlige var, at klatrestærke folk som Woods og vinderen Izagirre var også med.

Tættest på førertrøjen blandt udbryderne var Gorka Izagirre, Ions bror, og han så sit snit til at få et forspring før dagens sidste stigning med et angreb på en nedkørsel 26 kilometer fra mål.

Af samme årsag tog han hul på finalestigningen, Sallent de Gallego Aramin Formigal, på egen hånd.

Her havde han cirka 15 sekunder ned til danskergruppen, men spanieren holdt dem stangen, til der manglede 6,5 kilometer af den 146 kilometer lange etape.

Her blev han opslugt af en lille gruppe, hvor Valgren sad. Danskeren kæmpede for at hænge på, mens Ion Izagirre angreb og satte sine medudbrydere med tre kilometer til mål.

Et par minutter bagved opdagede Roglics konkurrenter, at han havde det svært på den regnvåde bjergvej, og han tabte mere end et halvt minut til ryttere som Richard Carapaz og Marc Soler (Movistar).

Roglic er nu 30 sekunder efter Carapaz og indtager fjerdepladsen.