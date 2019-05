Vaks Magnussen ender som nummer syv i Barcelona

Dermed kan danskeren sætte seks point ind på VM-kontoen. Han har nu 14 i alt. Romain Grosjean endte som nummer ti og fik sit første VM-point i år.

Lewis Hamilton (Mercedes) vandt løbet foran holdkammerat Valtteri Bottas og Max Verstappen (Red Bull). Briten fører nu VM-stillingen med 112 point.

Det var femte Formel 1-grandprix i træk, at de to Mercedes-kørere endte som etter og toer. Det er en tangering af rekorden for flest et-to-placeringer i træk af samme hold.

Kevin Magnussen startede som nummer otte søndag med Grosjean lige foran sig. De placeringer fastholdte de to Haas-kørere i lang tid. En safety car-periode efter et uheld endte dog med at puste liv i begivenhederne.

Kort forinden var Magnussen blevet forvist til niendepladsen af Daniil Kvyat. Da der kom safety car på banen kørte både danskeren og russeren i pit, men Magnussen var hurtigst og kom ud foran Kyvat.

Da løbet lidt efter blev givet frit, efter at feltet var blevet samlet, var Magnussen hurtig på speederen.

Danskeren overhalte Grosjean og tog syvendepladsen. Kort efter så det også ud til, at Magnussen kunne overhale Pierre Gasly (Red Bull) på sjettepladsen, men franskmanden holdte Haas-køreren bag sig.

Udviklingen tændte en ild i Grosjean, der jagtede sine første VM-point i år efter en forfærdelig sæsonstart. Franskmanden kørte aggressivt og pressede Magnussen.

De to holdkammerater endte sågar med at ramme hinanden en smule. Det gik dog primært ud over Grosjean, der langsomt faldt tilbage. Franskmanden fik med nød og næppe holdt fast i tiendepladsen, der gav et enkelt point.

Længere fremme i feltet var der ikke meget spænding om sejren.

Bottas startede forrest, men bliver i første sving overhalet af Hamilton, der førte resten af løbet.

Det næste løb i kalenderen er om to uger på den legendariske bybane i Monaco.