Vægtløftningspræsident trækker sig under efterforskning

Det Internationale Vægtløftningsforbund efterforskes for beskyldninger om korruption og dopingsvindel.

Præsidenten for Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF), Tamas Ajan, trækker sig fra sin post.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

Den 81-årige ungarer forlader posten, mens en undersøgelse for korruption og dopingsvindel pågår forbundet.

Præsidenten blev i januar suspenderet i 90 dage, mens anklagerne om de ulovlige handlinger efterforskes.

IWF er havnet i et stormvejr, efter at den tyske tv-station ARD i en dokumentarudsendelse har anklaget sporten for korruption og dopingsvindel.

I dokumentaren bliver det påvist, at fremtrædende vægtløftere sjældent bliver underkastet dopingtest uden for konkurrence.

Det Ungarske Vægtløftningsforbund (Hunado) anklages for at acceptere manipulerede urinprøver mod betaling.

Samtidig henviser tv-udsendelsen til dokumenter, der angiveligt viser, at tilskud fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på mindst fem millioner euro til IWF er røget ind på to bankkonti i Schweiz, som kun Tamas Ajan har indsigt i.

Ajan har ifølge Reuters tidligere udtalt, at beskyldninger imod ham "ikke var understøttet af relevant dokumentation".

Vægtløftningssporten kæmper i forvejen med udbredte dopingproblemer og har i en årrække været under skærpet opsyn hos IOC.

Der er registreret mere end 700 dopingtilfælde siden årtusindskiftet, og IOC har allerede begrænset OL-adgangen for nationer med mere end ti dopingsager.

Ajan har været i IWF siden 1976. Han har siddet 24 år som generalsekretær og 20 år som præsident i forbundet.

- Jeg har ofret det meste af mit liv til vores elskede sport, siger han til hjemmesiden.

Amerikaneren Ursula Papandrea vil være fungerende præsident i forbundet, indtil en ny vælges.