Vaccinefravalg hæmmer NBA-favorit i mesterskabsjagt

Med stjernetrioen Kevin Durant, James Harden og Kyrie Irving samlet var basketballholdet Brooklyn Nets for alvor klar til at række ud efter mesterskabet i NBA.

Der var lagt an til en stor sæson i New York.

Sådan kan det stadig ende, men op til sæsonen, der begynder natten til onsdag dansk tid, har taburetten mistet et af sine tre ben.

Irving nægter at lade sig vaccinere mod coronavirus.

Det samme gør mere end 20 procent af alle borgere i USA over 18 år, men for Irving og Nets får det store konsekvenser.

Som reglerne er i dag, skal atleter have modtaget mindst en vaccinedosis for at kunne deltage i indendørs sportsbegivenheder i New York City.

Den 29-årige point guard må i teorien gerne træne og spille udekampe, men Brooklyn Nets har taget konsekvensen og suspenderet profilen på ubestemt tid.

Det kan hæmme holdet i dets forsøg på at vinde sin første NBA-titel, vurderer TV2 Sports basketballekspert Thomas Bilde.

- Det er en kæmpe streg i regningen, at man har samlet noget så godt, og at man så mister en af de all-time bedste spillere.

- Han betyder en masse. Det er der ingen tvivl om. Han er en kæmpe stjerne og en utroligt dygtig spiller. Men der er heller ikke tvivl om, at han er den af de tre store spillere, som de bedst kan undvære, lyder det fra Bilde.

Omkring 96 procent af spillerne meldes vaccineret, mens nogle få - som Kyrie Irving - offentligt har takket nej. Ud over New York har San Francisco krav om vaccine for atleter, og ligaens coronaregler har medført debat om de moralske aspekter.

Irving, der nu står til at miste adskillige millioner dollar, kom til New York-holdet i 2019. Samtidig skrev Durant kontrakt med Nets, og i den forgangne sæson lykkedes det så at hente Harden til holdet.

Med sine 1451 point var Irving den pointmæssigt største bidragyder af dem alle i 2020/21-sæsonens grundspil.

Durant og Hardens tilstedeværelse gør dog fortsat Nets til bookmakernes favorit til at løbe med det hele. Men fundamentet synes mere skrøbeligt uden Irving.

- Hvis Durant og Harden kan holde sig skadesfri og ikke har noget, der plager dem, så de kun kan spille et vist antal minutter, så er det 100 procent et potent finalehold.

- Men med 82 kampe i grundspillet og 20-30 kampe i slutspillet skal man også være heldig at slippe igennem uden skader, siger Bilde.

Brooklyn Nets tabte i den forgangne sæson i anden runde af slutspillet til de senere vindere fra Milwaukee Bucks. Mesterholdet er også Nets' modstander i åbningskampen natten til onsdag.