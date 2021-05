Vaccine giver gratis adgang til baseball i New York

Baseballklubberne New York Yankees og New York Mets uddeler nemlig gratis billetter til personer, der lader sig vaccinere.

Det siger New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, på et pressemøde ifølge Reuters.

- Hvis du får en vaccination, giver de dig en billet til en kamp, siger han.

New York er ligesom mange andre amerikanske delstater ved at vende tilbage til noget, der ligner normale tilstande efter coronapandemiens hærgen.

Som endnu et tegn på, at hverdagen er ved at vende tilbage, oplyser guvernøren, at man fra torsdag kan bestille billetter til teater- og musicalforestillinger på Broadway. De begynder at køre igen 4. september.

New York er den amerikanske delstat, hvor næstflest dødsfald er registreret blandt personer, der er blevet smittet med coronavirus.

I alt er 52.483 personer døde med coronavirus i New York ifølge Johns Hopkins Universitys opgørelse. Kun i Californien - staten med flest indbyggere i USA - er der registreret flere dødsfald.

New York er nummer fire på listen over antal indbyggere.