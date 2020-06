VM-vinder på 400 meter suspenderes for brud på dopingregler

Det sker på grund af brud på antidopingreglerne for whereabouts, hvor hun ikke har været til rådighed for dopingtest.

Den forsvarende verdensmester på 400 meter for kvinder, Salwa Eid Naser, er blevet midlertidigt suspenderet.

Det oplyser Atletikkens Integritetsenhed (AIU) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- AIU har midlertidigt suspenderet Salwa Eid Naser fra Bahrain for whereabout-fejl og brud på atletikkens antidopingregler, lyder det i en erklæring fra integritetsenheden.

Hun risikerer nu at blive udelukket imellem et og to år.

Den 22-årige Salwa Eid Naser blev født i Nigeria, men har siden 2014 stillet op for Bahrain.

Hun vandt VM-guld på 400 meter i en fantomtid i Doha sidste år. Hun løb i tiden 48,14 sekunder, den tredjehurtigste tid i historien og den hurtigste siden 1985.

Salwa Eid Naser forbedrede her sin personlige rekord med næsten et sekund og henviste favoritten Shaunae Miller-Uibo fra Bahamas til andenpladsen. Forskellen på de to hurtigste var på 0,23 sekund.

Allerede som 19-årig vandt Salwa Eid Naser VM-sølv på distancen.