VM-streg med våde øjne: Jeg kom for at vinde det hele

- Jeg var kommet for at vinde. Når jeg går ind i en turnering, så er det for at blive nummer et.

Stregspilleren Kathrine Heindahl var ikke kommet til VM i Tyskland for at ryge ud til Sverige i kvartfinalen.

- I dag blev den drøm slukket, siger Heindahl med røde øjne.

Den 25-årige stregspiller har været blandt Danmarks største profiler gennem hele VM-turneringen. Det er blevet til masser af spilletid og mål, og modstanderne har haft svært ved at styre hende.

Det store gennembrud under slutrunden kan hun slet ikke glæde sig over lige nu.

- Jeg ville gerne sige ja, men jeg ville hellere have vundet over Sverige.

- Jeg ville hellere have siddet mere på bænken og spillet som en pose lort for at sige det mildt.

- Det her giver mig ikke nogen medaljer, siger Heindahl og er tæt på at græde igen, men hun holder tårerne tilbage.

- Jeg vil gerne tage med, at jeg har vist landstræneren, at jeg sagtens kan være med på det her niveau, spille meget og have en ledende rolle på det her hold.

- Men jeg vil hellere spille med, hvor det er rigtig sjovt end at spille mange minutter selv, siger hun.

Kathrine Heindahl vurderer, at Danmark kunne have gjort mere ved Sverige, der vandt 26-23 til trods for en fremragende dansk åbning med en føring på 5-2.

- Det er ærgerligt, at vi lukkede dem ind. Vi havde overtaget og førte 5-2. De så ud til at have svært ved at finde løsninger. Vi fik kyst dem, og så kom de på 8-8, siger den danske streg.

Hun mener også, at begyndelsen på anden halvleg blev dyr. Her fik Sverige hurtigt slået et hul på seks mål.

- Vi må ikke gå ned i energi og tempo. Så kan vi tabe til alle hold. Vi skal hjem og se på, hvordan vi kan være toptunet over 60 minutter, siger Heindahl.

Hun regner ikke med, at Sverige kan ende som verdensmester.

- Det tror jeg ikke. Det bliver vinderen af kvartfinalen mellem Norge og Rusland, siger hun.