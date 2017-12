VM-streg: Det tænder mig at have en hel arena imod mig

Udsigten til at have en hel arena imod sig er dog ikke noget, der skræmmer den danske stregspiller Kathrine Heindahl.

De danske håndboldkvinder forventer at komme under et voldsomt tryk fra mere end 6000 tilskuere i søndagens ottendedelsfinale mod Tysklands VM-værter.

- Det plejer kun at være en fordel for mig.

- Det slår mig ikke ud. Tværtimod. Jeg synes, at det er noget af det allerfedeste, siger Heindahl.

Odense-spilleren regner med, at ottendedelsfinalen i Magdeburg bliver afviklet i en atmosfære, som minder om den, hun har oplevet i den danske liga, når hun har besøgt Nykøbing Falster.

- Jeg kender det lidt fra, når vi har spillet udekampe i Nykøbing Falster, hvor der er en kogende arena bag hjemmeholdet.

- Jeg regner med, at det bliver nogenlunde samme oplevelse.

- Det bliver nok et lidt større tryk - men samme følelse af et hjemmepublikum, der lægger et tryk. Det er bare fedt, siger hun.

Nykøbing Falster har godt 1000 tilskuere i gennemsnit til holdets hjemmekampe, så der bliver mellem seks og syv gange flere på tribunerne i Magdeburg på søndag.

Kathrine Heindahl, der foreløbig har spillet et stærkt VM, er klar til at gå forrest og vise vejen for holdets yngre kræfter.

- Det giver altid nogle nerver at spille sådan et sted.

- Så det er op til os, der har prøvet nogle forskellige ting og spillet kampe i Europa at give dem noget tryghed, så vi alle sammen er klar, siger hun.

Danmark tabte fredag aften 27-32 til Rusland i gruppefinalen.

Danskerne har derfor indkasseret to nederlag og tre sejre på vej mod søndagens ottendedelsfinale.