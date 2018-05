VM-stjerner hylder dansk legende for at løfte powerplay

Danskerne scorer mere end hver tredje gang, holdet er en mand mere på isen, og spillerne mærker tydeligt, at de har fået en mester udi powerplay med på holdet i skikkelse af assisterende landstræner Heinz Ehlers.

- Han spiller en kæmpestor rolle. Det er ham, der står for det offensive og for powerplay, og som spiller var han jo også en powerplay-specialist. Han siger nogle gode ting, og så styrer vi det selv. Men stor cadeau til Heinz Ehlers, siger Jesper Jensen Aabo.

Superstjernen Frans Nielsen mindes Ehlers som en af Europas allerbedste i powerplay, og han gør en forskel i udskiftningsboksen.

- Han er en af de bedste, vi nogensinde har haft på det område, siger Frans Nielsen.

Spillerne står i kø med ros, men den tidligere stjerne er ikke så meget for at tage æren for den danske opvisning i overtal indtil videre.

- Først og fremmest er det kvalitetsspillere, vi har derinde. De har en god plan, de får snakket godt sammen før kampene om, hvad det er, de vil. Det er bare at give stor cadeau til drengene, siger Heinz Ehlers.

- De andre hold har måske læst os lidt i powerplay, men vi finder nye løsninger, siger han.

Hvor mange varianter og løsninger, han og spillerne har i baghånden, skøjter han let hen over.

- Jeg ved godt, at det udadtil er mig, der er ansvarlig for powerplay, men vi har gode spillere på højt niveau, og de lægger selv planen for, hvad de skal, siger han.

Endnu engang foreholdt de store roser fra spillerne, åbner han lidt mere op.

- Måske er det en forskel fra tidligere, at vi viser dem alle klip fra kampen før. Hvad, de har gjort godt, og hvad, de har gjort mindre godt, og så snakker de selv meget sammen.

- Og så nogle gange bryder jeg ind og siger, jeg synes, I skal være mere konsekvente med det og det, siger Ehlers.

Han nyder det gode overtalsspil, men drømmer om flere mål i spillet fem mod fem.

Muligheden for at få gang i den del af målscoringen synes god lørdag, hvor Danmark møder Sydkorea, der har lukket 42 mål ind i holdets fem første kampe på isen i Herning.