VM-spiller tog bankuddannelse ved siden af DM-guld

Ishockeyspilleren Julian Jakobsen har haft rigeligt at se til i denne sæson.

Inden Danmarks åbningskamp mod Tyskland fredag sætter Julian Jakobsen ord på de udfordringer, bankuddannelsen har givet.

Det har især været et problem ikke at kunne nå at hvile og restituere i løbet af sæsonen.

- Man spiller en kamp, og så skal man op næste dag på arbejde og bruge knoppen fra halv ni til halv tre. Og så skal man ned i hallen igen.

- Man er i gang hele dagen lang til klokken halv otte om aftenen, så man får ikke den restitution og afslapning, som jeg er heldig at få på landsholdet eller i DM-finalerne, hvor jeg fik fri.

- Ishockey og professionel sport er et fuldtidsjob, hvis man vil præstere på allerhøjeste niveau, forklarer Julian Jakobsen.

For lidt over to år siden blev han fritstillet i den tyske klub Hamburg Freezers, som gik konkurs. Og så gik det stærkt.

Han fik mulighed for at kombinere en bankuddannelse med et job som ishockeyspiller, og det tiltalte ham.

- Det var egentlig grunden til, at jeg kom hjem. Vi blev fritstillet sent nede i Hamburg, og jeg stod i en lidt uheldig situation midt på sommeren. Der var ikke mange job at hente og slet ikke i Tyskland.

- Jeg fik mulighed for at tage en bankuddannelse hos Sparekassen Vendsyssel, hvor min gamle bankrådgiver var afdelingsdirektør.

- Jeg foreslog det selv, for jeg ville gerne tage en finansiel uddannelse ved siden af, siger han.

Det har dog i perioder tæret på kræfterne både at sidde på skolebænken, på kontor i banken og spille ishockey.

- Det er sgu hårdt på godt og ondt. Jeg kan ikke misse et skolefag. Man skal være der, og det har givet nogle udfordringer.

- Jeg kunne godt mærke, at det måske blev 80 procent i hallen, 70 procent i banken og 70 procent i skolen. Det er bare vilkårene, for man kan ikke gøre det hele 100 procent.

Til sommer er han færdig som bankelev og overvejer endnu et udlandsophold.

- Hvis vi skal ud igen, så er det nu, det er et godt tidspunkt. Hvis det rigtige byder sig.

- Jeg savner at bruge mere tid på min ishockey, så jeg virkelig kan bruge mit talent til det, jeg synes, det fortjener.

- Jeg kunne godt tænke mig at blive udfordret igen på et plan, hvor jeg hører hjemme, siger han.