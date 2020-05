I 2020 skal Leon Madsen forsøge at veksle sølv til guld i VM-serien.

VM-sæsonstart i speedway er udskudt til juli

Leon Madsen, Niels-Kristian Iversen og den øvrige verdenselite i speedway må vente indtil juli, før de kan indlede jagten på at blive verdensmester.

Tirsdag meddeler VM-arrangøren på sin hjemmeside, at grandprixet i Prag 13. juni er blevet rykket til endnu ukendt dato i september. Det er udbruddet af coronavirus, der ødelægger planerne om en sæsonstart i den tjekkiske hovedstad.

Oprindeligt var det egentlig planen, at sæsonen skulle have startet i Warszawa i maj, men da både det grandprix og det efterfølgende grandprix i tyske Teterow blev udskudt, så sæsonstarten ud til at være i Tjekkiet.

Nu ser det i stedet ud til at blive Cardiff, der skal lægge slaggerbane til sæsonens første VM-grandprix. Planen er, at der køres i walisiske by 18. juli.

VM-serien kommer også forbi Danmark. 12. september skal der køres VM-grandprix i Vojens. Lige nu ser det ud til at blive det syvende af de i alt ti grandprixer, der skal afgøre verdensmesterskabet.

I 2019-sæsonen blev Leon Madsen nummer to i VM-serien.