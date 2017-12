VM-modstanderne jubler over at trække Danmark

Og at dømme ud fra medierne i alle fire nationer, så er alle godt tilfredse med den lodtrækning.

Her er et udpluk af mediernes kommentarer:

*L'Equipe:

- Les Blues kan vente med hovedpinen.

- Ligesom for fire år siden fik Les Blues en god lodtrækning. De skal videre fra en gruppe med Australien, Peru og Danmark og kan så måske støde ind i Argentina i ottendedelsfinalen.

I samme boldgade lyder overskrifterne fra henholdsvis Le Parisien og Le Monde således:

*Le Parisien

- Australien, Peru og Danmark - en lodtrækning lige i hænderne på Les Blues.

*Le Monde

- Les Blues forkælet i lodtrækning.

Hos France Football har man analyseret de tre modstandere, og hos Danmark er det ikke overraskende Christian Eriksen, der tiltrækker sig opmærksomhed.

*France Football skriver:

- Tottenham-spilleren er klart den største trussel på et hold, der også kan stille med Simon Kjær, der i øjeblikket spiller for Sevilla, og Kasper Schmeichel, målmand for Leicester City.

Peru skal til VM for første gang siden 1982, og man har noteret sig, at lodtrækningen ifølge verdensranglisten har været hård ved nationen.

*Sportsmediet El Bocón skriver:

- Peru havnede i "Dødens Gruppe" ifølge Fifa-ranglisten.

Alligevel er der udbredt optimisme i landet.

*Efter lodtrækningen sagde landsholdets tekniske direktør, Ricardo Gareca, til mediet El Comercio:

- Det er en vanskelig gruppe, men jeg kan godt lide den, for modstandernes spil passer godt til os. Frankrig er et hold, som kan gøre en forskel, men det er en god gruppe for os.

Perus første VM-kamp bliver mod Danmark 16. juni.

Gruppens sidste hold er Australien fra nederste seedningslag, men australierne føler sig ikke som underdog i puljen.

*ABC News skriver:

- Ignorer verdensranglisten. Danmark er ikke i nærheden af at være nummer 12 i verden. Det er dog et hold i balance. Danmark sluttede som nummer to efter Polen i en svag kvalifikationsgruppe, før de på imponerende vis slog Irland takket være stjernen Christian Eriksen.

- Holdet er afhængig af Eriksens kvaliteter, men de er ikke meget bedre end Australien.

At dømme ud fra de udenlandske medier er der altså udtalt tilfredshed i alle lande, og det samme gælder for de danske medier.

Lørdag lyder et par af avisforsiderne om lodtrækningen således:

*BT

- White Russian - Cremet, lækkert - og lige til at skylle ned.

*Ekstra Bladet

- Missionen fuldført - vi får 007 VM-point.