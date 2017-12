VM-kvinderne kommer på arbejde mod japanske snurretoppe

Blot et døgn senere bliver opgaven en ganske anden, når danskerne står overfor et hold af små, letbenede og meget bevægelige japanske spillere.

- Det er noget af det smukke og svære ved en VM-turnering, hvor kampene ligger så tæt på hinanden. Det er begrænset, hvad man får af tid til at forberede sig, siger den danske anfører, Stine Jørgensen.

Hun er helt klar over, at søndagens modstander vil forsøge at løbe om hjørner med de danske forsvarsspillere, der er noget tungere og knapt så hurtige i bevægelserne.

Det gjorde Japan lørdag med stor succes i store perioder af den uafgjorte kamp mod Brasilien, som japanerne burde have vundet.

- Når man møder hold, der spiller meget anderledes, end man er vant til, så kan man komme i problemer. Der er ikke noget, der er en selvfølge.

- Det resultat, Japan leverede mod Brasilien, siger også noget om, at de er inde i en god udvikling og spiller rigtig godt. Den bliver svær, spår Stine Jørgensen.

Til danskernes fordel taler, at Danmark kun har tabt én af 16 kampe mod Japan, og det eneste nederlag ligger 46 år tilbage i tiden.

I seneste indbyrdes opgør - ved VM i Danmark for to år siden - havde danskerne fuld kontrol over tingene og vandt 30-21.

- Dengang påpegede jeg også, at Japan altså ikke bare er et hold, man går ind og slår. Vi var rigtig godt forberedte, og det er jeg også sikker på, vi vil være denne gang, siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

Danmark og Japan mødes klokken 20.30 i Oldenburg. I søndagens første kamp i puljen spiller Tunesien mod Brasilien, mens Rusland i kamp to møder Montenegro.