VM-kvinder til håndboldboss: Fri os for harpiksfri bold

Trine Østergaard og Kristina Kristiansen er skeptiske over for præsidenten for Det Internationale Håndboldforbund (IHF), Hassan Moustafas, tanke om at introducere en selvklæbende bold og forbyde harpiks.

- Det vil jeg ikke være fortaler for.

- Det er stor forskel på størrelsen på folks hænder, og jeg er en af dem, der har små hænder, så jeg bruger rimelig meget harpiks.

- Jeg kan ikke forestille, at en bold uden harpiks vil være specielt god, siger Trine Østergaard.

Hun vurderer, at det er muligt at udvikle en selvklæbende bold.

- Men jeg tror ikke, at den vil kunne afløse harpiksen, siger højrefløjen.

Kristina Kristiansen har samme holdning til IHF-præsidentens tanke om at indføre en ny bold.

- Det er da spændende med en bold uden harpiks, men jeg håber ikke på det. Man skal ikke lave for meget om, siger playmakeren.

- Harpiksen giver et bedre greb, og man kan flere ting. Bolden er stor, og jeg har små fingre, så bliver det svært uden harpiks. Det kan være, at bolden så bliver mindre, siger hun.

Kristina Kristiansen har det bedst med at fortsætte med de nuværende bolde, hvor der skal bruges harpiks.

- Dem har jeg spillet med i så mange år, så det vil være mærkeligt andet, siger hun.

IHF-præsident Hassan Moustafa mener, at harpiksen sviner for meget, og det er ikke godt for håndboldsportens image. I øjeblikket arbejder et japansk firma på at udvikle en harpiksfri bold.

Moustafas håb er, at den harpiksfri bold kan tages i brug i forbindelse med herrernes VM i 2019, der afholdes i Danmark og Tyskland.

De danske håndboldkvinder afrunder fredag aften gruppespillet ved det igangværende VM, når holdet møder Rusland. Begge hold er på forhånd sikret en plads i ottendedelsfinalen.

Der er kampstart fredag klokken 20.30.