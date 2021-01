VM-kvartfinale blev et mareridt for Norges største profil

Norges VM-kvartfinale mod Spanien ved VM i håndbold kunne næppe være gået værre for Sander Sagosen.

Kiel-spilleren forlod banen med store smerter efter 21 minutter.

- Det er tungt. Jeg er skuffet selvfølgelig. Og jeg har ondt. Men sådan er håndbold.

- Jeg havde håbet, at det ville blive bedre, når jeg fik varme på og måske noget smertestillende. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det føltes, som om der var en tennisbold, der låste sig fast, hver gang jeg bevægede mig, siger Sagosen efter kampen til nyhedsbureauet NTB.

Norges nederlag blev grundlagt i første halvleg, som nordmændene tabte med seks mål.

Sagosen havde ligesom holdkammeraterne haft en svær start mod et spansk forsvar, der ikke holdt igen i tacklingerne.

Efter sin skade kom han på banen i pausen for at se, om det kunne lade sig gøre at fortsætte. Først med 13 minutter kom han kortvarigt på banen igen, men var hæmmet i sit spil og bidrog ikke med det store.

- Jeg havde lyst til at være derude og gå i krig, men det gik ikke. Maven havde fået et slag, en rift eller en forstrækning. Jeg ved det ikke. Det er, som om der er en kniv i maven, og jeg har ingen kraft, siger han til norske TV3.

Den norske fysioterapeut Harald Markussen siger til NTB, at der er tale om en muskelskade.

Mens Norge er færdig i turneringen, skal Spanien møde Danmark i semifinalen fredag.