VM-kvartet skaber dansk ishockeyinvasion i Skåne

Men på den anden side af sommerferien kommer en håndfuld af de danske VM-spillere til at se en hel del mere til hinanden.

Ishockeylandsholdet flyver onsdag eftermiddag hjem fra VM i Slovakiet, der sluttede med et straffenederlag mod værtsnationen og en samlet 11.-plads.

De bliver nemlig klubkammerater i Malmö Redhawks, der spiller i den bedste svenske række og er gået danskeramok på transfermarkedet forud for den kommende sæson.

Matias Lassen, Jesper Jensen Aabo, Jesper Jensen og Nicolai Meyer skifter alle til den skånske klub, der i forvejen råder over backtalentet Malte Setkov og den rutinerede landsholdsforward Frederik Storm.

- Da jeg skrev under, vidste jeg godt, at der ville være danskere i klubben. Men jeg vidste ikke, at vi pludselig skulle være seks, siger Nicolai Meyer.

Han vender tilbage til klubben, hvor han spillede to sæsoner som ungdomsspiller.

- Det er en virkelig fed klub. Det bliver fedt at få lov at spille på højeste niveau i Sverige sammen med fem venner, siger Meyer, der i den forgangne sæson blev topscorer i Sveriges næstbedste række.

Centerspilleren Jesper Jensen skal forsøge at finde tilbage til det niveau, der for to år siden gjorde ham til en af ligaens farligste forwards.

Malmö Redhawks bliver hans femte svenske klub.

- Det bliver skidesjovt. At klubben har hentet så mange danskere, betyder at der er nogle ansigter, man kender rigtig godt i forvejen.

- Det er altid rart, når man kommer et nyt sted hen, at man kender nogen og også kan snakke lidt dansk i omklædningsrummet, og vi har da allerede snakket en hel del om næste sæson under VM, siger Jesper Jensen.

Mens han er ny i truppen, går landsholdsmakkeren Frederik Storm ind til sin ottende sæson i den skånske storklub, hvor han har skabt sig en fremtrædende position.

- Danske spillere er vellidte blandt fansene. Der er mange skåninger, der har et tæt forhold til Danmark, og der er også mange danskere, der kommer og kigger.

- Mange danske fans bor i Malmø, så det er helt naturligt, at der er tætte bånd, siger Frederik Storm.

Da han skiftede til Malmö Redhawks i 2012, var klubben midterhold i den næstbedste række. Siden er det kun gået fremad for både Redhawks og Storm.

De seneste to år er det blevet til en sjetteplads i svensk ishockeys toprække, SHL.

- Jeg tror, det kan række langt, og vi vil gerne vinde guld på et tidspunkt. Sportschefen har hele tiden sagt, at det er et langsigtet projekt, og det kommer til at tage tid.

- Vi arbejder stabilt og tager ingen overilede beslutninger, som man tidligere har set i klubben, hvor man brugte en masse penge og håbede det bedste.

- Det føles, som om vi kommer i længere og længere i den rigtige retning, siger Frederik Storm.

Klubben vandt senest det svenske mesterskab i 1994.