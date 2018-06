VM kommer til at flyde over med kinesiske reklamer

Derfor kommer verdensmesterskabet til at være domineret af firmaer, der for de fleste vil være totalt ukendte. Eksempelvis er en af de største sponsorer nu et kinesisk mejeri, der blandt andet sælger mongolsk mælk.

De mange sager om systematisk korruption hos fodboldforbundet Fifa og det anspændte forhold til Rusland har gjort, at mange vestlige selskaber har trukket sig fra at sponsorere VM i Rusland.

Det skriver The Guardian.

- Fifa bliver nu set som et giftigt brand af mange vestlige selskaber, der ikke vil forbindes med det. Kina griber den mulighed.

- Kineserne har et andet syn på etik og ledelse, så det er lettere for dem at sige, at Fifa har lagt problemerne bag sig, siger professor i sportsøkonomi ved Salford University Simon Chadwick til den britiske avis.

Blandt de store selskaber, der har droppet Fifa, er Johnson & Johnson, Sony og BP.

Ind er kommet selskaber som Wanda Group, Hisense, Vivo og altså Mengniu - alle fra Kina.

Det betyder, at gæster til VM vil se reklamer for kinesiske fjernsyn, mobiltelefoner, scootere og andet. Og at der i alle kampe vil blive vist en syv minutter lang reklame for mongolsk mælk og drikkeyoghurt.

Sponsorer er afgørende for Fifa. Det er bekosteligt at arrangere VM, og i 2014 fik Fifa 1,6 milliarder dollar - 10 milliarder kroner - ind fra sponsorater.

Men sponsorflugten var stærkt medvirkende til, at Fifa tabte 369 millioner dollar - 2,4 milliarder kroner - i sit seneste regnskab.

- I takt med at traditionelle vestlige brands får kolde fødder og møder modstand hos forbrugerne, er det uundgåeligt, at Fifa søger mod nye markeder, siger chef for sportkonuslentfirmaet JTA Jon Tibbs til The Guardian.

Samtidig er sponsoraterne eftertragtede hos de kinesiske virksomheder. Kinas præsident, Xi Jinping, har stor fokus på sporten. Et sponsorat kan give et brand et skær af global accept.

Det er dog langt fra alle vestlige firmaer, der har trukket sig. Adidas, Coca-Cola, Budweiser og McDonalds er eksempelvis fortsat blandt hovedsponsorerne til turneringen.