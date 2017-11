VM-komet betalte for at spille håndbold

Den 19-årige bagspiller fra Viborg HK blev før den igangværende sæson hentet i Skanderborg, hvor hun længe betalte kontingent for at gå til håndbold.

Uden en eneste landskamp på sit CV blev hun i november udtaget til den danske VM-trup.

- Det var en kæmpe overraskelse. Jeg blev så glad.

- Til VM er mine forventninger, at jeg kommer til at lære en hel del, og så vil jeg tage de chancer, jeg får, og forsøge at vise mit værd, siger Kristina Jørgensen.

For to år siden var bagspilleren et stortalent, men det lå ikke i kortene, at hun allerede i december 2017 skulle til VM med det danske landshold.

Frem til 2016 var Kristina Jørgensen tilknyttet Skanderborg Håndbold Elite Akademi (Shea), hvor hun betalte for at spille håndbold, indtil hun blev rykket op på Skanderborgs ligahold.

- I Shea betalte vi kontingent, siger hun.

Trods kometkarrieren har der alligevel også været modgang.

- Selvfølgelig har der været det. Både i Skanderborg og i opstarten i Viborg. Men jeg er ikke typen, der giver op. Jeg klør på, og det er nok også derfor, at jeg er kommet med til VM, siger hun.

- Lige nu drømmer jeg om at komme ind på landsholdet og tilkæmpe mig en større rolle på sigt og vinde medaljer. Det vil jeg også gerne vinde med Viborg, siger Kristina Jørgensen.

Danmark åbner lørdag aften mod Montenegro. Senere venter gruppekampe mod Japan, Tunesien, Brasilien og Rusland.