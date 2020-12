VM-kamp i dart byder på opvisning i gummiarm

De to dartspillere leverede en sand opvisning i gummiarm, da de tilsammen hele 72 gange præsterede at ramme forbi den double, de sigtede efter.

I første sæt brændte Steve Lennon ni pile i træk for at lukke ballet, så Petersen kom fra 36-216 i partiet og vandt det og dermed sættet 3-2.

I andet sæt udspillede et lignende scenarie sig, før Petersen selv missede syv chancer for at lukke opgøret i tredje sæt, som Lennon vandt 3-2.

Det skete, efter at Lennon i tredje sæt var foran 2-1 i partier og 40-207 med muligheden for at lukke sættet uden pres, men først kastede tre pile over doublefeltet og også efterfølgende var så uskarp, at Petersen kom på 2-2 i partier.

I fjerde sæt lykkedes det så Devon Petersen at lukke kampen relativt uproblematisk med en dobbelt-ti til sætsejr 3-1 og dermed samlet sejr i matchen.

Over hele kampen ramte Lennon kun på syv af sine 46 kast efter en double. Petersen havde succes med 11 ud af 44 forsøg.

De to dartspillere er henholdsvis nummer 47 og 29 på verdensranglisten.

Ifølge Teller Report, som kalder opgøret for "den værste kamp i VM-historien", kan de to dog trøste sig med, at Richie Burnett og James Hubbard for otte år siden formåede at brænde 73 kast efter doubler.