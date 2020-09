VM i cykling køres sidst i september i italienske Imola

Den italienske by Imola bliver vært for VM i cykling sidst i september. Det oplyser Den Internationale Cykelunion på sin hjemmeside.

Det bliver dog ikke helt et VM, som man kender det.

Det er således kun eliten, der skal i aktion. Her køres der enkeltstart og linjeløb hos både herrer og damer.

Men ungdomsrytterne kommer altså ikke i aktion i denne omgang.

Årsagen er ifølge UCI, at størstedelen af verdens bedste eliteryttere i forvejen er samlet i Europa, mens mange ungdomsryttere opholder sig i deres respektive lande rundt om i hele verden.

Verdensmesterskabet afvikles fra 24. til 27. september. Det passer dermed umiddelbart fint ind i cykelkalenderen. Tour de France slutter 20. september, mens det udskudte Giro d'Italia skydes i gang 3. oktober.

Torsdag og fredag køres henholdsvis kvindernes og herrernes enkeltstart, mens der lørdag og søndag køres linjeløb i samme rækkefølge.

Linjeløbet afvikles på en 28,8 kilometer lang rundstrækning, som herrerne skal køre ni gange, og som kvinderne skal køre fem gange. Løbet slutter på racerbanen nær Imola, der blandt andet er kendt fra Formel 1.

Hos herrerne bliver der tale om et 259,2 kilometer langt løb.

På rundstrækningen er der tre kilometers opkørsel fordelt på to stigninger med en gennemsnitlig stigningsprocent på ti. Der er ifølge arrangøren dermed lagt op til et slag mellem ryttere, der er gode, når det går opad.

Ruten minder på mange måder om den oprindelige rute, skriver UCI.

VM i cykling skulle oprindeligt have været afholdt i Schweiz.

I august meddelte schweizerne dog, at det ikke kunne lade sig gøre. Det skyldtes, at landet ikke tillader store arrangementer med mere end 1000 personer før 30. september på grund af risiko for coronasmitte.

VM skulle efter planen været afholdt i Schweiz fra 20. til 27. september.

Sidste år vandt danske Mads Pedersen herrernes linjeløb ved VM i England.

Imola, der ligger cirka 40 kilometer fra Bologna, var også vært for VM i 1968.