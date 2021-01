Med højt tempo og masser af mål har håndboldlandsholdet sørget for underholdning på en billig baggrund. Især Mathias Gidsel har ført sig frem og er to gange blevet kåret som kampens bedste spiller.

VM-holdets nye tempostil skal til eksamen

- Mod Qatar bliver det noget sværere, for det er et ekstremt fysisk forsvar, vi skal op imod, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Hvor effektivt er det danske tempospil mod bedre modstandere? Og bliver Mathias Gidsel lige så effektivt et våben, når han møder hold, der forstår at dele øretæver ud i forsvaret?

Efter en let opvarmning i de tre første VM-kampe bliver det alvor for det danske håndboldlandshold i mellemrunden, der begynder torsdag.

