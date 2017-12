VM-holdet vil bekæmpe kriminalitet og sælge kaffe

Stregspilleren Kathrine Heindahl er i gang og startede sidste år sit eget tøjmærke, hvor hun sælger tights.

- Jeg har altid gerne villet have mit eget og prøve det.

- Som håndboldspiller har vi mange timer, hvor vi restituerer og slapper af, så det går godt i spænd.

- Forhåbentlig skal jeg leve af det, når jeg er færdig med håndbolden, siger stregspilleren, der tror, at hun har fundet en niche i markedet for tights, man ikke kan se igennem.

- Jeg har prøvet meget sportstøj og været lettere utilfreds med det. En dag fik jeg en vareprøve hjem, og så kunne jeg se, at jeg kunne gøre det bedre, siger hun.

Livet som håndboldspiller i Odense giver gode muligheder for at prøve sig af som iværksætter.

- Økonomisk er jeg ikke afhængig af, at det kan give mig et overskud. Jeg ser det som en gratis mulighed for lære mekanismerne i en virksomhed. Så håber jeg bare, at det vokser sig større, siger Heindahl.

Højrebacken Louise Burgaard er midt i en uddannelse på erhvervsakademiet i Aarhus. Engang ville hun være journalist, men nu er hun mere interesseret i markedsføring.

- Jeg læste en bog, der hedder brainwashed, som handler om markedsføring, og om hvordan nogle firmaer manipulerer folk. Det var vildt. Ikke at jeg selv ville gøre det.

- Men man kan have et nok så fedt produkt, men hvis man ikke kan markedsføre det godt nok, så kan det være lige meget, siger Burgaard.

- Det kunne være fedt at være leder på en kampagne, siger hun.

Stregspilleren Stine Bodholt færdiggjorde i sommer en uddannelse i kriminologi på Aalborg Universitet.

- Jeg vil gerne hjælpe unge ud af kriminalitet.

- Jeg har også haft en lille drøm om at komme ind til politiet. Min far er politimand, og det ligger mig naturligt. Jeg har altid interesseret mig for kriminalitet i samfundet og set serier og læst bøger, siger Viborg-profilen.

Det kan også være, at hun vil forske i kriminalitet.

Landsholdsanfører Stine Jørgensen er uddannet ergoterapeut, men hun har også en lille drøm om at åbne en kaffebar.

- Det ændrer sig hele tiden, hvad jeg gerne vil.

- Min mand, Jan, har fået en meget lille kaffevogn. Jeg er ikke med i den, må jeg desværre sige.

- Det er en hyggelig drøm, jeg har, men om det bliver til noget, ved jeg ikke. Det er nok ligeså usikkert, om jeg kommer til at bruge min uddannelse i ergoterapi, siger Stine Jørgensen, der er gift med badmintonstjernen Jan Ø. Jørgensen.

Håndboldkvinderne har kæmpet sig frem til ottendedelsfinalerne, hvor holdet søndag aften møder Tysklands VM-værter.

Der er kampstart i Magdeburg klokken 20.30.