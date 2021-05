VM-holdet grubler over modtræk til fokus på topscorer

I kampen mod Rusland i onsdags dedikerede russerne en mand til at lukke ned for topscorerens giftige skud, når Danmark spillede powerplay. Og Jensen forventer selv, at hviderusserne vil benytte sig af samme model.

- Det kan jeg godt forestille mig. Jeg kunne godt mærke, at der mod Rusland ikke var den samme tid, som der var i de foregående kampe.

- Jeg spiller jo i den russiske liga, hvor trænere og spillere ved, at jeg altid står på den position, siger Nicklas Jensen.

20 spillere i den hviderussiske VM-trup er på kontrakt i klubber i KHL-ligaen, hvor Jensen optræder til daglig.

Jokerit-spilleren har været involveret i samtlige syv danske scoringer ved VM og er på en delt førsteplads på turneringens topscorerliste.

I den danske trænerstab står man over for et valg. Skal man lade Jensen blive stående på favoritpladsen til venstre for målet, selv om han er markeret tæt?

Eller skal man flytte rundt på spillerne, så andre kommer i bedre skudposition i overtalsspillet?

- Inden kampen mod Rusland havde vi snakket om, om vi måske skulle flytte ham over i den anden side, siger assisterende landstræner Jens Nielsen, der har ansvaret for den danske offensiv.

- Vi så også, at de lukkede ham ned, men vores powerplay fungerede rigtig fint alligevel. Det gav de andre mere plads, at russerne brugte en mand på Nicklas.

- Nicolai Meyer havde et skud på overliggeren, og Markus Lauridsen havde også gode skudforsøg. Vi er jo godt klar over, at de andre hold lukker af for Nicklas nu, siger Jens Nielsen.

Danmarks kamp mod Hviderusland begynder klokken 19.15 dansk tid.