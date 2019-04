VM-hold er klar: Danmark sender 12 svømmere til Kina

Dermed kommer følgende svømmere med til VM, som afvikles i Gwangjui 21.-28. juli.:

Alexander Aslak Nørgaard, Anton Ørskov Ipsen, Emilie Beckmann, Emily Gantriis, Jeanette Ottesen, Julie Kepp Jensen, Mathilde Schrøder, Mie Ø. Nielsen, Pernille Blume, Signe Bro, Tobias Bjerg og Viktor Bromer.

Landstræner Stefan Hansen hæfter sig især ved, at hovedparten af svømmerne har kvalificeret sig ved at svømme under de individuelle kravtider frem for at blive udtaget som del af en holdkap.

- Det er en positiv udvikling, at flere svømmere har svømmet under de individuelle kravtider, end det har været tilfældet ved forrige VM, siger Stefan Hansen i en pressemeddelelse.

I alt ni af de udtagne har klaret de individuelle krav. Det er tre flere end ved VM for to år siden.

- Ved dette års VM stiller vi med et hold, hvor der er en god blanding af både rutinerede svømmere og yngre svømmere, og jeg er sikker på, at vi hermed har mulighed for at medvirke til, at de yngre svømmere kan drage nytte af den viden og de erfaringer, som de rutinerede svømmere har med sig til VM, siger Stefan Hansen.

Ved VM i 2017 blev det til en enkelt dansk medalje. Den gik til Pernille Blume, der vandt bronze i 100 meter fri.