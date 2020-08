VM-helt er glad og skuffet over andenplads i Tour-debut

Skal han være glad for at kæmpe med til det sidste om sejren på karrierens allerførste Tour de France-etape? Eller skal han snarere være skuffet over at se norske Alexander Kristoff nå først til målstregen i opløbet i Nice?

- Jeg er lille smule skuffet, jeg ville rigtig gerne have vundet. Men jeg havde lidt svært ved at finde drengene i afslutningen, så det var lidt min egen skyld. Men jeg er også rigtig glad for min andenplads, siger Mads Pedersen.

Han kom drønende bagfra på de sidste 100 meter, men kunne ikke nå helt op til Kristoff, der vandt med en cykellængde.

I stedet må Mads Pedersen trøste sig med at ligge i front for ungdomskonkurrencen. Samtidig kan han glæde sig over, at han slap helskindet igennem en etape med et hav af styrt.

- Det var en hektisk dag, og det var hårdt i starten, hvor gik stærkt opad. Det var bare en hård dag. Heldigvis stod feltet sammen og besluttede sig for at tage det roligt på den sidste nedkørsel, siger Mads Pedersen.