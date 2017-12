VM-fløj skiftede klub: Skrev under uden at fatte det

Først byttede hun i januar Viborg HK ud med den rumænske storklub CSM Bucuresti. Blot to måneder senere indgik hun en kontrakt med ungarske Siofok, hvor hun har spillet siden i sommer.

På klubplan har den 26-årige landsholdsspiller været igennem et travlt år med to klubskifter.

Den danske højrefløj Simone Böhme fører sig i øjeblikket frem med stor succes under VM i Tyskland.

- Det er helt sindssygt. Men det er mig i en nøddeskal, at det går så hurtigt, siger Simone Böhme.

- Da jeg var i Viborg ville jeg gerne videre og prøve noget nyt. Jeg kunne mærke, at det var nu, at jeg skulle tage chancen.

- Så gik der to dage, og så tænkte jeg; fuck, hvad laver jeg? siger hun.

- Jeg havde lige skrevet under, og det var jeg ikke rigtig klar over. Men det er sådan, jeg lever mit liv. Det går nogle gange lidt for stærkt, fortæller højrefløjen.

- Jeg vil hellere gøre noget end at fortryde det.

- Jeg kunne være blevet i Viborg, hvor alt var godt. Jeg havde lige underskrevet en kontraktforlængelse, og jeg var den eneste fløj, siger hun.

Selv om der til tider er lidt for meget fart på, så er Simone Böhme glad for sine valg, når hun kigger tilbage.

- Som person vil jeg altid have noget mere og prøve noget nyt.

- Det er det bedste, jeg har gjort for mig selv. Jeg er tro mod mig selv, og jeg kan godt blive lidt bange, før jeg springer ud i noget. Men hvis man arbejder hårdt, så giver det som regel pote i sidste ende. Og det har det gjort, fastslår hun.

Skiftet fra Bucuresti til Siofok var også det helt rigtige.

- Det er federe, fordi jeg får spilletid.

- Målsætningen i Siofok er, at vi inden for tre år vil være i Champions League. Det er en realistisk målsætning, mener hun.

Simone Böhme var oprindeligt ikke med i landstræner Klavs Bruun Jørgensens VM-trup.

Kort før afrejsen til Tyskland blev hun alligevel hasteindkaldt til det danske hold, hvor hun i øjeblikket gør det fornemt på højrefløjen i Trine Østergaards skadesfravær.

- Jeg havde håbet til det sidste på at være med i VM-truppen. Jeg var ked, at jeg ikke var en del af det.

- Det ville være hårdt for mig at gå en hel december og se på VM.

Højrefløjen er bevidst om, at hun igen kan ryge ud af truppen, hvis Trine Østergaard bliver sin skulderskade kvit.

- Nu er jeg her, og jeg er ligeglad på hvilken baggrund. Det er mit fokus.

- Det kan også være, at jeg får lov til at blive og spille flere kampe, siger Böhme.

Søndag aften blev hun delt dansk topscorer med fem mål i sejren på 32-18 over Japan. Hver scoring blev fulgt op af et jubelskrig, som måske intimiderede modstandere.

- Det tror jeg, at det kan gøre.

- Men jeg gør det ikke kun for at skræmme modstanderne. Det er ligeså meget for mig selv.

- Det er fedt at se på én, der jubler og skriger som en sindssyg, og det giver mig selv en masse, siger Böhme.

Danmark indledte lørdag VM med et nederlag til Montenegro, før holdet rejste sig mod Japan.

Tirsdag klokken 20.30 venter Tunesien i den tredje gruppekamp.