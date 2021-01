VM-fløj har mistet smagssansen: Mad føles ligegyldig

For fløjspilleren smager alting ens, nemlig af ingenting.

Da han i begyndelsen af december blev smittet med coronavirus, mistede han evnen til at smage og lugte. Og de to sanser er endnu ikke vendt tilbage.

- Det er et handicap, man normalt ikke tænker så meget over. Det er virkelig irriterende.

- Man kan gå og være sulten, men når man begynder at spise, går det op for én, at man ikke kan smage det, man sidder og spiser. Det giver en øv-følelse. Maden føles ligegyldig, siger Magnus Landin.

Han var en af tre THW Kiel-spillere, der blev smittet i begyndelsen af december.

Først blev en af hans holdkammerater testet positiv. Da hele holdet derefter blev testet igen, viste det sig, at endnu en spiller var ramt. Og to dage senere kom turen altså til den 25-årige dansker.

- Vi sad tre på stribe i omklædningsrummet. Da den ene så blev testet positiv, var vi to, der sad og snakkede om, at det godt kunne blive vores tur. Det var det så, konstaterer Magnus Landin.

Smitten endte med at koste ham deltagelsen i Champions Leagues Final 4-stævne i slutningen af december, som Kiel vandt uden den danske fløjspiller på holdet.

- Det var jeg super ærgerlig over.

- Men hele situationen lige nu er så grotesk, at man nærmest kun kan grine af det. Det er en forfærdelig virus, og hvad skal man gøre? Der er ikke så meget, man kan gøre, siger Landin.

Ud over symptomer som hovedpine og træthed, mener han ikke selv, at han var hårdt ramt.

Men han havde træningsforbud i det meste af december, så der er noget, der skal indhentes i de kommende dage inden afrejsen til VM.

- Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal i gang. Men jeg synes egentlig, at det er gået helt fint i de første træninger, og jeg skal nok komme i fin form, siger Magnus Landin.

VM-holdet tager afsted mod Egypten på tirsdag og spiller sin første kamp i slutrunden tre dage senere.