VM-finalemodstandere er hinandens bedste fjender

På klubniveau er spillerne viklet ind i hinanden på kryds og tværs, og mange af de danske spillere kommer til at stå overfor svenske klubkammerater søndag aften.

- Der er ret fin respekt de to hold imellem, og jeg kan bestemt finde mange hold, jeg håber mindre på vinder VM end svenskerne, siger Mads Mensah.

I Flensburg-Handewitt spiller han til hverdagen sammen med to af det svenske holds største profiler, Jim Gottfridsson og Hampus Wanne.

- Vi har et ret fint forhold og lader også være med at forstyrre hinandens forberedelser og snakke så meget om hinanden, som nogle af de andre måske har gjort, siger Mensah.

De to finalehold har set en hel del til hinanden den seneste måned.

Danmark, Sverige og Norge rejste sammen til Egypten i et chartret fly. Og på hotellet har danskerne og svenskerne indtil langt hen i turneringen spist sammen i et aflukket rum i spisesalen.

- Inden semifinalen blev der mere plads, så nu er vi blevet delt op. Men jeg så da nogle af dem til morgenmaden, siger Lasse Svan, der lige som Mensah er på kontrakt i Flensburg.

- Jeg har da tænkt mig at snakke med dem, hvis jeg ser dem. Og jeg tror også, at de er meget, meget glade for det, de har præsteret i denne slutrunde. Og det er velfortjent.

- De er nogle rigtig gode fyre, og de skal have lov til at nyde det. Drillerierne lader jeg ligge, siger Svan.