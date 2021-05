VM-debutant har taget den hårde vej mod toppen

Godt nok er de to kampe, han foreløbig har spillet ved VM, hans første A-landskampe i karrieren. Men dansk ishockey er en lille verden.

Der var hverken brug for navneleg eller en større præsentationsrunde, da Alexander True for en uges tid siden trådte ind i ishockeylandsholdets VM-lejr i Riga.

- Jeg kendte en hel del af spillerne i forvejen, primært dem fra årgang 95, 96 og 97, som jeg har spillet sammen med på ungdomslandsholdene.

- Samtidig kender jeg Mikkel Bødker en smule, fra dengang hvor han var i San Jose Sharks. De ældre spillere vidste jeg godt, hvem var, selv om jeg selvfølgelig ikke kendte dem personligt, fortæller Alexander True.

Den oplevelse gælder også den anden vej rundt. Selv om en del af de garvede VM-spillere aldrig havde mødt den nye mand i virkeligheden, kendte de hans historie.

Det er historien om den 17-årige knægt, der forlod barndomshjemmet og rejste til USA for at forfølge drømmen om en karriere i den nordamerikanske topliga NHL.

Det er også historien om en ung mand, som ikke lod sig knække af, at han blev forbigået i den såkaldte draft, den årlige talentweekend, hvor NHL-holdene håndplukker godt 200 af årgangens mest lovende spillere.

- Selv om jeg ikke blev draftet, levede jeg jo stadig det liv, som jeg elskede. Jeg kunne stå op og tage i hallen og komme på is hver dag. Så jeg har egentlig bare taget den derfra, siger Alexander True.

- Man kan godt sige, at jeg er gået den hårde vej. Jeg havde jo set andre danskere slå til i Nordamerika, så jeg ville se, om det også var muligt for mig. Jeg ville have ærgret mig, hvis jeg ikke havde givet det en chance, forklarer han.

I stedet for at pakke tasken og rejse hjem til Rungsted knoklede han bare på. Blev bedre, større og stærkere og begyndte efterhånden at overhale dem, der stod foran ham i køen.

Mens mange fra hans årgang fortsat venter på debut i NHL og formentlig aldrig får den, er True noteret for 19 kampe for San Jose Sharks fordelt på to sæsoner.

Let er det dog ikke at slå igennem i verdens stærkeste liga. Når han er på holdet, bliver han mest brugt i fjerdekæden, og istiden kan være temmelig sparsom.

Det er lidt af en kontrast til dagligdagen på udviklingsholdet San Jose Barracuda, hvor han er en markant spiller med masser af ansvar.

- Det er faktisk ret svært. Jeg arbejder på at blive bedre til den omstilling, men jeg har ikke helt fundet ud af det endnu. Måske skal det bare have lidt tid.

- Det er især oppe i hovedet, det er svært. Man får ikke så mange chancer på isen, og man skal være helt klar til at gribe den, når den kommer, forklarer Alexander True.

Ved VM har debutanten til gengæld fået masser af mulighed for at knokle løs i de to første kampe.

Senest blev det mere end 18 minutter på isen, da Danmark søndag aften tabte til Schweiz.