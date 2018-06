VM-danskeren Thomas Delaney skifter til Dortmund

- Det har altid været et stort ønske for mig at spille i den engelske Premier League, og jeg havde også tilbud. Men da Dortmund henvendte sig, skulle jeg ikke tænke længe over det, siger Delaney til klubbens hjemmeside.

- BVB (Dortmund, red.) er for mig en top-10-klub i Europa, og den er blandt de to bedste i Tyskland, siger midtbanespilleren.

Den tidligere FC København-anfører skiftede til Werder Bremen i januar 2017. Han har indtil nu spillet 45 kampe i Bundesligaen med syv mål til følge.

Den 26-årige midtbanespiller har været en stor succes i Bremen, og han indledte den netop afsluttede sæson med at bære anførerbindet i flere kampe.

Dortmunds sportsdirektør, Michael Zorc, ved da også, hvad han og klubben investerer i.

- Thomas Delaney er en fysisk og mentalt stærk spiller, som passer ind med sin åbne tilgang og vilje til at vinde.

- Han vil gøre vores hold stærkere med sin fysiske tilstedeværelse, siger Michael Zorc til Dortmunds hjemmeside.

Thomas Delaney er i øjeblikket en del af den danske trup, som mandag flyver til Rusland for at deltage ved VM-slutrunden.

Her forventes det, at Delaney er en sikker mand i landstræner Åge Hareides startopstilling.

Hareide bekræftede tidligere torsdag, at Delaney havde forladt den danske landsholdslejr i Helsingør for at forhandle et klubskifte fra Werder Bremen til Borussia Dortmund på plads.

- Det er en storklub. Det er et skridt op for Thomas. Der er ikke noget galt med Werder Bremen, og det har været en fin klub for Thomas, men det er et skridt op ad rangstigen, sagde Åge Hareide.

Dortmund blev nummer fire i Bundesligaen i den forgangne sæson. Holdet sluttede dermed på en af de fire pladser, der giver adgang til Champions League i den kommende sæson.

Werder Bremen sluttede et stykkede længere nede i den bedste tyske række som nummer 11 af 18 hold.