VM bliver dansk duos første enkeltstart i 2020

Håbet er en placering blandt verdens ti bedste, men de to danske deltagere ved kvindernes VM i enkeltstart har haft en noget usædvanlig forberedelse.

- Min seneste enkeltstart var ved VM sidste år, siger Pernille Mathiesen.

- Jeg ved helt ærligt ikke, hvor jeg står. Og det tror jeg, der er mange, der ikke gør.

Årsagen til de manglende tidskørsler er - naturligvis - coronapandemien, der har spoleret en stor del af kvindernes cykelsæson.

For Pernille Mathiesens vedkommende er den også skyld i, at hun først påbegyndte sin 2020-sæson ved DM på landevej 23. august.

- Jeg sluttede sent i sidste sæson, så det var hele tiden planen, at jeg først skulle starte sæsonen i marts. Så kom coronaen, og det var rigtig uheldigt, siger hun.

- Rigtig mange nåede at starte sæsonen, og det har givet dem noget. Mest oppe i hovedet. Mentalt har man ofte brug for de der opstartsløb til lige at komme i gang, forklarer Pernille Mathiesen.

Landsholdskollegaen Emma Norsgaard er i gang med sin hidtil bedste sæson. Hun blev i august dansk mester på landevej og vandt EM-bronze for U23-ryttere.

Senest var hun til start i Giro d'Italia, så hun har fået masser af løbskilometer i benene den seneste måned.

En individuel enkeltstart er det dog ikke blevet til siden Chrono des Nations i Frankrig i oktober sidste år.

- Heldigvis var der i Giro d'Italia et holdløb, hvor jeg kunne få lov til at sidde på enkeltstartscyklen, men ellers har det ikke været alverden, siger Norsgaard.

Nervøsiteten har da også for længst indfundet sig. Allerede tirsdag begyndte hun at få ondt i maven, fortæller hun.

- Jeg tror, det skyldes uvisheden om, hvordan jeg og alle andre kører. Dertil kommer, at ruten er forholdsvis lang. Jeg er spændt på, hvad benene siger til det, siger Emma Norsgaard.

De seneste dage har den danske duo været ude på den 31,7 kilometer lange rute, der bliver beskrevet som "rimelig flad" og med mål på den berømte racerbane i Imola.

- Det er en fed rute, men man skal både have hoved og ben med sig. Det er et langt løb. Og der er nogle tekniske passager, hvor man virkelig skal være opmærksom. De er lidt tricky. Man skal turde køre lidt stærkt igennem, siger Pernille Mathiesen.

Hun har tre gange været med ved VM i enkeltstart og placeret sig som nummer 12, 14 og 18. Håbet er, at hun denne gang kører sig ind blandt de ti bedste.

- Det er stadig min målsætning, men det har været et svært år, så det er svært at sige, om det er realistisk, siger Pernille Mathiesen.