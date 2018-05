VM-back om 30 minusgrader i Rusland: Esbjerg er værre

Philip Larsen, som i de kommende godt to uger skal spille ishockey-VM for Danmark, har for nylig fået styr på sin fremtid.

Byen Ufa ligger over 1100 kilometer øst for Moskva, og temperaturen kan komme langt under frysepunktet om vinteren.

- Det har faktisk ikke været så slemt i år. Det har været omkring minus 20 eller minus 30. Men det er ikke så koldt, som folk går og tror. For det blæser ikke, fortæller Philip Larsen.

Han mener, at vejret og kulden kan føles langt værre hjemme i Danmark.

- Nu er jeg jo fra Esbjerg. Og er der to grader i Esbjerg og en hård vind fra vest, så går det jo lige igennem ild og sjæl og knogler og alt tøj, du har på. Det er jo sindssygt koldt.

- I Ufa kan der sagtens være minus 25 grader og høj solskin og ikke en vind udenfor. Det mærker du overhovedet ikke på samme måde. Det er faktisk mere behagelig kulde i den forstand, siger han.

I de seneste år har han været vidt omkring, og karrieren bød i sæsonen 2014/2015 på et år i Sibirien for klubben Yugra i byen Khanty-Mansiysk.

- Jeg spillede i Sibirien i min første tur til Rusland. Der var vi under minus 50. Det var koldt. Jeg boede omkring ti minutter på gåben fra hallen. Vi havde ikke bil, så når det var rigtig koldt, plejede de at bestille en taxa.

- Men de dage med 50 minusgrader kørte taxaerne ikke, så jeg gik hen til hallen. Det var så koldt, at mit skæg var helt hvidt med is i, husker Philip Larsen.

Den slags oplevelser skræmmer ham dog ikke. Tværtimod kan han lide det.

- Det er sjovt at tænke tilbage på nu, men det var ikke sjovt, da jeg gik der. Men man får lidt oplevelser, som man ikke ville få andre steder. Det er spændende, siger Philip Larsen.

Efter en del sæsoner i nordamerikansk ishockey følte han, at tiden var inde til lidt mere kontinuitet.

- Jeg har været lidt rundt omkring i de seneste fire år, og jeg var begyndt at blive træt af det. Vi ville gerne have mere stabilitet og fokusere på at være et sted og ikke flytte rundt hele tiden.

- De andre udlændinge i klubben er nogle, jeg klinger godt med. Og min kæreste klinger godt med deres koner. Og de skal også være der de næste par år. Det havde stor betydning, siger han.

Parret har også en toårig puddel, som beriger tilværelsen i det østlige Rusland.

- For den normale familien Danmark ligger Ufa og Rusland generelt fjernt. Men jeg, min kæreste og vores lille hund trives super godt derovre, siger Philip Larsen.