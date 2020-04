VAR kan bukke under for corona i Serie A-genåbning

- I nogle tilfælde for VAR-systemet i dag bruger vi meget små områder at arbejde på som for eksempel kassevogne, hvor dommerne arbejder på to kvadratmeter uden sikker afstand imellem dem.

- Jeg håber, det ikke sker, men risikoen er der, siger han.

Serie A har været suspenderet siden 9. marts som følge af coronaudbruddet, der har ramt Italien hårdt.

Marcello Nicci mener, at dommerne har været glemt i debatten om, hvornår og om ligaen kan genoptages.

- Jeg har ikke hørt nogle seriøse forslag til, hvordan man kan beskytte dommere.

- Dommerne er klar. De respekterer restriktionerne, arbejder over videomøder med de tekniske organer og holder sig i form. Men inden vi rykker til næste fase, er vi nødt til også at tænke på dem.

- Hvis vi starter igen, vil jeg vide, hvilke garantier man giver for deres sikkerhed, siger han.

Italien er det land i verden, hvor hidtil flest personer har mistet livet som følge af coronavirus. 16.523 er døde. Tirsdag morgen dansk tid er der konstateret 132.547 smittede i landet.