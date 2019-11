Sheffield Uniteds David McGoldrick fik annulleret et mål i kampen mod Tottenham, da videodommerne vurderede, at der forinden var offside.

VAR-chef beder om tid: Det virker efter hensigten

Chefen for VAR i Premier League giver systemet syv ud af ti efter de første 12 runder af sæsonen.

Indførelsen af VAR (Video Assistant Referee) i Premier League har mødt stor kritik, men indtil videre har det fungeret, som det skulle.

Det siger VAR-systemets chef i Premier League, Neil Swarbrick.

- Vi er stadig i den spæde fase med VAR. Vi er 12 kampe inde i Premier League-sæsonen, og man bliver nødt til at give os tid til at bruge det, siger han til Sky Sports.

- Det virker, som vi havde håbet. Det har taget flere år for andre sportsgrene som cricket og rugby at nå dertil, hvor de er i dag, hvad teknologi angår. Det sker ikke fra den ene dag til den anden.

Premier League indførte VAR op til sæsonstart. Tidligere var det blevet afprøvet i den engelske Liga Cup og FA Cup.

Flere gange har videodommernes beslutninger imidlertid mødt kritik, og senest var der i weekenden situationer i kampene mellem Tottenham og Sheffield United samt Liverpool og Manchester City, der blev diskuteret blandt fans og eksperter.

Neil Swarbrick mener, at VAR fortjener et syvtal på en skala fra et til ti efter de første 12 runder.

- Vi har flere korrekte domme med VAR end uden, siger chefen.

- Hvis vi er på syv nu på det her tidlige stadie, håber jeg, at vi om to år kan være på otte en halv eller ni.

- Vi er åbne for at udvikle det. Det drejer sig ikke om, at vi ikke vil rykke på det. Vi vil lytte til respons, og vi vil forbedre de ting, vi kan, siger Neil Swarbrick.

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener, at der er brug for, at systemet bliver bedre.

- Det er klart, at vi er i en proces, hvor de skal blive ved med at forbedre det.

- Der er plads til nogle fejl, ingen beder om perfektion. Vi vil bare gerne have de rigtige beslutninger, siger Klopp ifølge nyhedsbureauet AFP.