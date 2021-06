Uvirkelig opbakning rører landsholdsspillere

Godt nok endte EM-kampen med et dansk 1-2-nederlag, men den opbakning og kærlighed, som spillerne modtog, var uvirkelig, lyder det fra to af de danske landsholdsspillere.

Det kom blandt andet til udtryk, da kampen efter ti minutters spil blev sat på pause i et minut, hvor alle spillere og alle fans klappede som en hyldest til Eriksen.

- Det siger noget om fodbold, og hvor stort fodbold er, at vi kan tillade os at gøre det her. Der er noget, som er større end fodbold, og at vi kan tage os tid til at stoppe fodboldkampen og klappe af en af vores holdkammerater under en slutrunde, det er noget helt specielt.

- Jeg vil bare sige tak til alle, for at vi kunne gøre det, siger Martin Braithwaite.

De danske spillere mærkede opbakningen allerede på vej til Parken, hvor en masse af Helsingørs borgere var ude i gaderne og klappede landsholdet afsted. Samme support modtog spillerbussen ved ankomst til Parken.

Inde i nationalarenaen blev landsholdet også hyldet før, under og efter EM-kampen.

- Den support, som vi mærker, er helt speciel. Som fodboldspiller har man en masse ambitioner og vil gerne spille for de største klubber i verden, men det største er at spille i Parken på et fyldt stadion og med den her opbakning. Det er noget, man ikke får andre steder.

- Man kan mærke, hvad det betyder for vores hold og for hele landet, at der bliver støttet op om os. Jeg er fucking heldig, at jeg kan spille foran jer og hele Danmark, siger Barcelona-spilleren.

Volumen på nationalsangen inden kampen var højere end normalt, og det gjorde et stort indtryk på Andreas Cornelius.

- Det er bare en stor ting at repræsentere sit land og synge nationalsangen inden sådan en kamp, efter alt det der er sket. Når man kan mærke, at nationalsangen lige får et nøk mere, så rører det en, siger Cornelius.

Angriberen startede ude, men blev skiftet ind i anden halvleg. Fra bænken kunne han gå amok i jubel sammen med en række holdkammerater og trænerstaben, da Yussuf Poulsen allerede i det andet minut scorede til 1-0.

- Det var den mest sindssyge oplevelse. Jeg tror aldrig, jeg har jublet så meget over et mål ude på bænken, siger Andreas Cornelius.