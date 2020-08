Jan Magnussen skal for 22. år i træk køre Le Mans. (Arkivfoto)

Uventet opkald giver Jan Magnussen 22. Le Mans i træk

I 11. time har Jan Magnussen fået et sæde i en bil til Le Mans. Han skal køre en Ferrari i GTE Am-klassen.

Han havde egentlig afskrevet muligheden, men et uventet opkald i weekenden gør, at den danske racerkører Jan Magnussen kan fortsætte sin imponerende stime af deltagelser ved 24-timers-løbet Le Mans.

Således sikrede den 47-årige dansker sig i weekenden et sæde hos JMW Motorsport, der stiller til start med en Ferrari i GTE Am-klassen.

- Jeg fik et opkald fra Christian Kuhn (holdets manager, red.), der spurgte, om jeg kunne hjælpe med at køre Le Mans sammen med dem. Mit svar var: "Ja, for helvede", siger Jan Magnussen til autosport.com.

- De to andre kørere er begge nye i Le Mans, så de har brug for én, som kan guide dem.

Det er i den grad en erfaren herre, som de to debutanter kommer til at kunne læne sig op ad.

Når det går løs i midten af september til årets forsinkede udgave af det ikoniske løb, så er det 22. gang i træk, at Magnussen sidder i en af bilerne.

Det har resulteret i fire sejre og yderligere fem podieplaceringer for danskeren, i de respektive klasser han har kørt i.

Årets 24-timers-løb på Le Mans starter 19. september og slutter et døgn senere.