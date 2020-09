Uvante bjergben overrasker dansk Tour-debutant

På forhånd var han nervøs for at falde for tidsgrænsen, men tre hårde bjergetaper i Tour de France er gået langt bedre end debutanten Casper Pedersen frygtede.

- Ja, helt klart. Det er selvfølgelig modbydeligt hårdt, men for en ryttertype som mig er det et godt tegn, når jeg kan køre lidt med opad.

- Normalt fokuserer jeg ikke på stigninger, så når man kan følge nogenlunde med i det terræn, så er det, fordi man er i god form og har udviklet sig, siger Casper Pedersen.

Ikke mindst torsdagens etape kom den kommende VM-rytter overraskende problemfrit igennem.

Han trillede over målstregen 12 minutter tidligere end "gruppettoen" med de tungeste ryttere.

- Jeg ville prøve at se, hvor længe jeg kunne sidde med hovedfeltet. Også for ikke at komme i problemer med tidsgrænsen. Jeg prøvede mig egentlig bare af og prøvede at "gå dybt" på nogle af stigningerne.

- Det gik over forventning. Jeg sad der rigtig, rigtig lang tid. Det var en god oplevelse.

- De sidste tre dage var ligesom dem, man skulle igennem. Jeg har været nervøs for tidsgrænsen. Men nu kan jeg se, at det faktisk gik fint nok. Det er rart at have dem overstået, siger Casper Pedersen.

Fredag er han tilbage i mere velkendt terræn på den let kuperede etape til Champagnole.

Her satser han på at kunne vise sine evner som trækdyr for Sunwebs sprinter Cees Bol en sidste gang inden den store finale i Paris på søndag.

- Vi håber på at gøre det til en spurt. Men det kan blive svært at kontrollere, for der er nogen, der stadig har gode ben.

- Lørdagens enkeltstart bliver bare en rolig dag for mit vedkommende. Jeg skal forsøge at komme igennem så nemt som muligt uden at ryge uden for tidsgrænsen.

- Vi fokuserer på Champs-Élysées. Der skal vi være der, siger Casper Pedersen.